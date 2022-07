News Udinese | Tre casi spinosi: ecco il punto sul mercato in uscita

L'Udinese è alle prese con diverse situazioni sia in arrivo che in partenza. Andiamo ad analizzare i possibili tre colpi in uscita

Redazione

Giorni di fuoco per il mercato dei friulani. Dopo aver chiuso l'arrivo di Enzo Ebosse e il ritorno clamoroso di Ignacio Pussetto, l' Udinese deve fare i conti con le possibili partenze. Il primo nome in uscita è quello di Walace. Il centrocampista brasiliano è da settimane al centro di una trattiva che lo rivedrebbe tornare in patria, al Flamengo. I friulani chiedono 9 milioni di euro, mentre il "Fla" è arrivato a offrire 5 milioni di euro più una contropartita tecnica da inserire. Al momento l'Udinese fa muro, ma i brasiliani sono fiduciosi nel buon esito della trattiva, facendo forza sul sì del centrocampista.

Un altro giocatore molto richiesto dal mercato è Destiny Udogie. Il terzino della nazionale italiana piace da tempo a tutte le big del nostro campionato, ma al momento in vantaggio sembrano esserci i biancocelesti. Sarri lo stima e lo vede perfetto per il modo in cui gioca. Dal canto suo l'Udinese non vorrebbe cederlo questa estate, conscia di ripetere quanto fatto con Molina: un'altra stagione da top e futura rivendita a peso d'oro. Ad oggi la Lazio non è disposta ad arrivare ai 20 milioni richiesti dal club dei Pozzo, ma vedremo dove ci condurrà il mercato. Ora la situazione dell'attaccante spagnolo.

Salta Deulofeu in azzurro?

Questa notizia avrebbe del clamoroso. Non soltanto per le doti tecniche del fantasista ex Watford, ma per la leadership che ha dimostrato negli ultimi mesi con la maglia dei friulani. Sarebbe il vero colpo del mercato dei friulani. Infatti, secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Mattino, la trattativa tra Udinese e Napoli si sarebbe arenata. I partenopei non vorrebbero venire incontro alle richieste di Marino (circa 18 milioni di euro) giudicate troppo elevate. Nonostante svariati tentativi, gli azzurri avrebbero deciso di virare su altri obiettivi. Ma non finisce qui, perché oltre al Napoli, su Deulofeu c'è l'interesse di diverse squadre spagnole. Quindi al momento per i tifosi dell'Udinese solo un sospiro di sollievo, ma con la consapevolezza che questa telenovela dell'estate friulana non sia ancora finita.