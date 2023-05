Udinese – Tre giorni al match contro i biancocelesti / La rassegna stampa

La squadra di Andrea Sottil si prepara al prossimo incontro di campionato. L'Udinese ha grande voglia di rilanciarsi dopo un periodo abbastanza difficile e in cui sono mancati diversi giocatori importanti. Adesso non si può fare altro che attendere e soprattutto reintegrare tutti quelli che stanno tornando dagli infortuni.

Il grande colpo di mercato per questo finale di stagione è sicuramente il rientro del bomber portoghese Beto. Non una situazione facile quella vissuta in attacco nell'ultimo mese, ma da quando è tornato ad allenarsi con i compagni l'ex Portimonense c'è davvero molta più fiducia. Non perdiamo altro tempo e partiamo con la rassegna <<<