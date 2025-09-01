Udinese News – Tre punti chiave prima della sosta! L’analisi della gara

Dalla sconfitta esagerata contro il Torino alla brutta serata contro l’Udinese. La Gazzetta dello Sport si interroga su quale sia la vera essenza dell’Inter. Il quotidiano riconosce i meriti dell’Udinese, che ha costretto l'Inter a confrontarsi con preoccupanti limiti sul campo.
L’Udinese è apparsa “la più forte da tempo, con un Solet dominante e un rigore indiscutibile secondo le regole, anche se un po’ ‘controverso’ per come un difensore (Dumfries) dovrebbe gestire l'equilibrio nel salto. L’Inter si è mostrata come una pallida imitazione di quella che ha trionfato per 5-0 contro il Torino, implodendo sia mentalmente che fisicamente. L’Udinese, invece, era ben organizzata e a tratti elegante. “Runjaic ha avuto la meglio su Chivu, i suoi uomini sono stati tutti superiori ai nerazzurri, con un predominio sia individuale che collettivo” scrive la rosea. “In difesa, due giganti: Kristensen è stato insuperabile di testa, mentre Solet ha risolto almeno tre situazioni pericolose con marcature che ricordavano il passato, ma ha anche saputo farsi avanti in attacco come un esperto centrocampista.
A centrocampo, la pressione di Karlstrom è stata incessante. Tuttavia, è stata la zona di sinistra che ha deciso le sorti del match: il 3-5-2 dell’Udinese ha mostrato una maggiore armonia e strategia rispetto a quello dell’Inter. Ehizibue è rimasto in supporto alla difesa, contenendo Dimarco, mentre Zemura si è spinto a sinistra per mettere in difficoltà Dumfries, sostenuto dal ritmo di Atta, al quale Barella non è riuscito a rispondere, e dalla mobilità delle due punte, Davis e Bayo, che hanno dialogato liberamente nella trequarti.
L’Udinese, organizzata, fisica e lucida, ha costretto l’Inter a retrocedere, fermando ogni tentativo di contropiede e colpendo dove si presentavano spazi”.
Gli uomini di Runjaic si meritano un 7,5 in pagella, con il mister e Solet assegnati lo stesso punteggio. Bertola riceve il voto più basso, un 6. Le ultime di mercato: Cheddira si allontana da Udine? Le ultime attuali<<<
