Udinese – Non solo Tudor, ma anche un altro ex torna in panchina

Non solo Tudor torna in panchina, ma anche un altro ex bianconero è pronto per tornare a dire la sua nella massima serie del campionato

Igor Tudor non è l'unico ex bianconero pronto per tornare sul campo da gioco e soprattutto guidare la sua squadra da qua alla fine della stagione. Proprio in questi istanti sta prendendo quota il rientro di Stefano Colantuono in quel di Salerno per provare un'impresa clamorosa proprio con la Salernitana.