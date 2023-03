Udinese – Tudor: “Dal sesto posto in giù, la Ligue 1 è meglio della Serie A”

Le dichiarazioni del tecnico del Marsiglia sono chiare e tendono a svalutare un ottimo campionato come quello italiano. Le parole di Tudor

Il mister dell'Olympique Marsiglia ha detto la sua riguardo il campionato italiano e quello francese in un'intervista per il quotidiano più importante di tutta la Francia: l'Equipe. Le sue parole non sono state proprio felici per il calcio nostrano. Sicuramente ci sono state delle dichiarazioni che sono state fatte per screditare il nostro campionato anche se ad oggi i numeri parlando di una netta superiorità a tinte bianche, rosse e verdi. Non perdiamo altro tempo ed andiamo subito ad ascoltare le parole di Igor Tudor. Ricordiamo a tutti che Igor ha vestito da allenatore la maglia del club del Friuli Venezia Giulia.

"Dalla sesta posizione in poi, non c'è partita le squadre della Ligue 1 sono meglio di quelle della Serie A". Una dichiarazione forte che è stata accompagnata anche da un esempio netto: "Se domani si giocasse Empoli-Strasburgo, lo Strasburgo vincerebbe largamente; Oppure il Reims contro lo Spezia, il Reims vincerebbe facilmente". Secondo il tecnico non c'è nemmeno storia in un ipotetico scontro tra le società che navigano a metà della classifica. L'intervista non è di certo terminata e ci sono anche delle altre dichiarazioni importanti sul mercato delle big del calcio europeo. Ecco perché secondo Tudor le squadre della Premier non operano in Italia ma solamente in Francia.

Il mercato della Premier — "Gli inglesi comprano dei giocatori del Lorient, non in Italia. E questo vuol dire che qui ci sono dei giocatori che hanno qualità per inserirsi nel gotha del calcio". Anche in questo caso delle dichiarazioni molto forti che cercano in tutti i modi di screditare il nostro campionato. Si concludono qua le dichiarazioni del tecnico ex Hellas Verona che da quando è al Marsiglia ha sicuramente fatto un buon lavoro.