Udinese – Metà gara encomiabile, l’altra tutta da rifare: il punto

La squadra di Runjaic continua a cadere davanti ai cambi di ritmo avversari e disputando delle "partite spezzate"

Lorenzo Focolari Redattore 23 novembre - 11:24

Si tratta di un problema che perseguita l'Udinese da anni. La squadra non è in grado di trovare uno spessore costante per la durata delle partite e questo comporta salire su un'altalena figlia dell'instabilità. Tutto ciò è accaduto esattamente anche ieri contro il Bologna di Vincenzo Italiano.

Nel primo tempo ciò che ha sorpreso tutto è stato l'approccio dei bianconeri che hanno subito cercato di indirizzare la gara con due occasioni chiave (la rovesciata di Davis e la parata di Rvaaglia all'ultimo secondo su Ekkelenkamp). Contrasti, possesso e voglia di fare la gara sono stati tre aspetti che hanno pervaso l'Udinese.

Nella seconda frazione è cessato tutto. Il Bologna ha alzato il ritmo per cambiare l'inerzia della propria partita e l'Udinese non ha mostrato un minimo di resistenza. Questo è ciò che preoccupa un po' tutti e che fa capire come tematiche stile "Europa" siano fuori luogo dato che la formazione bianconera deve trovare ancora uno spessore caratteriale