News Udinese | Tutta la gioia di Pizzul: “Bianconeri da pizzicotti”

L'ex giornalista sportivo ha voluto esprimere tutta la sua felicità per l'inizio sfavillante della sua squadra del cuore

La voce che ha accompagnato per tanti anni le tifoserie di tutta Italia, dai Mondiale dell'82 alle imprese dell'Udinese di Zico, ha parlato dello straordinario momento della squadra allenata da Andrea Sottil. I bianconeri, infatti, dopo la vittoria sui nerazzurri, la quinta in altrettante partite, si sono portati momentaneamente al terzo posto in classifica. Risultato eclatante che non accadeva da parecchio tempo da queste parti e che ha risvegliato i sogni di una città intera.

tra questi sognatori, c'è sicuramente Bruno Pizzul che nella sua rubrica "La mia domenica" per Il Messaggero Veneto, ha commentato così la vittoria dei friulani contro gli uomini guidati da Simone Inzaghi: "Che domenica, ragazzi! Roba da farsi dare un pizzicotto, per sincerarsi di non aver sognato il trionfo dell'Udinese sull'Inter". Parole che esprimono tutta la felicità per una vittoria che ora non pone limiti alla squadra di Deulofeu e compagni.

L'emozione del tifoso "speciale"

L'emozione del tifoso "speciale"

Il noto giornalista sportiva ha poi proseguito nel suo articolo, rincarando la dose di entusiasmo che questo club sta ricambiando ai propri tifosi: "L'Udinese comunque non è solo bella e convincente, ma di più, è ammirevole sul piano del temperamento, della fiducia nei propri mezzi e del profondo senso di appartenenza già ben visibile a tutti, anche nei tanti nuovi arrivati, già perfettamente integrati nel gruppo. E poi prezioso questo copyright bianconero che consiste nell'andar sotto per poi rimontate e vincere alla grande".