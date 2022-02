News Udinese – Il suo rientro si avvicina / Ecco quando scenderà in campo

Il giocatore ha avuto una prima parte di stagione tutt'altro che fortunata. Ora è arrivato il momento per rilanciarsi. Scopri tutte le ultime

Il suo inizio di stagione è stato fenomenale, come tutti i giocatori dell'Udinese. Se nelle prime tre partite sono arrivati sette punti c'è tantissimo merito del trequartista protagonista dell'articolo. Poi con il calare della squadra anche le sue prestazioni ne hanno risentito, fino alla partita contro il Genoa che da giorni di festa per i 120 anni della società si è trasformata in un vero e proprio incubo. L'infortunio lo ha tenuto fuori dai campi per ben due mesi e mezzo, ora sembra essere pronto e non vede l'ora di tornare per poter fare faville. Andiamo a vedere tutte le ultime sul suo conto e soprattutto quando potrà tornare ad essere schierato.

Il rientro

Oramai il Tucu si definisce pronto e non vede l'ora di poter tornare a dire la sua. La squadra non vede l'ora di riaverlo per poter finalmente dargli in mano le chiavi del centrocampo. La storia sta per arrivare alla fine e si spera che ci sia un vero e proprio lieto fine. Già da diversi giorni ha ricominciato ad allenarsi con i compagni, anche se ne primo periodo non prendeva parte alle partitelle finali. Ora invece, iniziano ad esserci anche i primi veri e propri contatti, dato che inizia a svolgere l'allenamento integralmente. Il suo rientro è vicinissimo ed infatti si ha già una data.

La data

Contro il Torino sembra essere tutto apparecchiato per il ritorno. Il ritorno dei tifosi allo stadio, dopo una breve assenza, potrebbe fare la differenza e tornare in un clima caldo come quello di Udine non può che essere un piacere per il Tucu Pereyra. Perciò domenica prossima aspettiamoci delle soprese, dato che potrebbero arrivare.