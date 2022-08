Calciomercato Udinese | Tutti i dettagli sul colpo Hassane Kamara

I friulani, ieri, hanno annunciato sul proprio sito l'arrivo del franco-ivoriano Kamara, definendolo come un colpo di qualità e prospettiva. Aggettivi inconsueti per un calciatore che alla carta d'identità registra 28 anni suonati e mostra una carriera fatti di alti e bassi in società come Chateauroux, Stade Reims, Creteil e Nizza, non proprio l'élite del calcio europeo. Operazione che fa storcere ancor di più il naso se si pensano alle cifre che circolano nell'ambiente londinese: circa 19 milioni di euro. Numeri spropositati per un calciatore che nemmeno sei mesi fa è stato acquistato dal Nizza per una cifra intorno ai 4 milioni di euro e non è che abbia brillato più di tanto la passata stagione in Premier League, chiudendo la stagione con 19 presenze all'attivo e un solo gol. Somma che appare ancor più madornale se si pensa che Udogie è stato venduto agli Spurs per 18 milioni più 6 di bonus. Paragone che al momento sembra confermato solo dalle cifre, perché a livello tecnico non esiste confronto. Vedremo quindi come si evolverà la situazione, ma al momento quello che è certo è che l'affare l'hanno fatto le Hornets. Il tempo è galantuomo, Kamara avrà la sua occasione di dimostrare il suo valore, partendo già da questa stagione in Championship. Nel mentre Marino attende l'ok definitivo da un altro obiettivo. Ecco di chi si tratta <<<