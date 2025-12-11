Notizie Udinese – Napoli decimato in tutti i reparti! Gli infortunati

I partenopei sono quasi dimezzati nel numero dei convocabili: Runjaic e i suoi potrebbero avere un vantaggio in più

Lorenzo Focolari Redattore 11 dicembre 2025 (modifica il 11 dicembre 2025 | 11:06)

L'infermeria dell'Udinese presenta tre giocatori in recupero: Atta, Kamara e Zemura. Runjaic può contare su tutti gli altri mentre Antonio Conte ha ben 7 giocatori out che non ci saranno nella sfida al Bluenergy Stadium. Tra squalificati e diffidati, il Napoli non presenta nessun calciatore. Tra gli indisponibili la fila è parecchio lunga. Il primo nome è quello di Meret. Il portiere azzurro rimarrà out a causa di una frattura al metatarso del piede destro e dovrebbe rientrare nella seconda metà di Dicembre.

Gilmour è ancora alle prese con un problema muscolare alla coscia e tornerà a disposizione a fine Gennaio. Lobotka è fermo ai box a causa di un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra (non ci sarà contro i friulani ma dovrebbe rientrare presto). Anguissa deve fare i conti con una lesione muscolare di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra e i tempi di recupero sono previsti da metà Gennaio.

De Bruyne ha lo stesso infortunio di Zambo ma i suoi tempi di recupero sono stimati da metà Febbraio. Gli ultimi due sono Lukaku e Gutierrez. Il belga ha ripreso a lavorare sui campi (in modo differenziato) ma la sua lesione del retto femorale della coscia sinistra lo vedrà presente da metà Dicembre in poi. Il terzino azzurro potrebbe anche essere convocato contro l'Udinese ma la sua distorsione alla caviglia verrà osservata in questa giorni.