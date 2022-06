News Udinese – Tutti vogliono Luca Gotti / Il mister deve solo scegliere

Il team bianconero si prepara al prossimo anno. Una squadra che non vede l'ora di fare la differenza: tutte le ultime e i dettagli

La squadra bianconera non vede l'ora di ricominciare la sua stagione sul campo. La conclusione di quella passata ha lasciato sicuramente dei bei ricordi a tutti gli addetti ai lavori della società bianconera, di conseguenza c'è interesse nel vedere di nuovo questi giovani talenti all'opera. La passata annata la possiamo dividere in due momenti ed ognuno prende il nome del tecnico che ha seguito il team. Tutti abbiamo ancora negli occhi le ultime prestazioni convincenti di Gabriele Cioffi e la sua voglia di fare la differenza. Dall'altra parte, però, si è vissuta una prima parte di annata non completamente soddisfacente con un tecnico che ha provato in tutti i modi a fare la differenza, stiamo parlando di Luca Gotti. Proprio ora il mister sta cercando la sua nuova casa. Ecco i club interessati al suo profilo.

Lo Spezia

Sicuramente è stata una delle prime società a muovere interesse nei suoi confronti. Stiamo parlando di una squadra che non vede l'ora di difendere la permanenza nella massima serie per ancora un'altra stagione. Il capolavoro di Thiago Motta sarà difficile da ripetere visto che il team in questione dovrà fare a meno del mercato (chiuso per tutta la stagione). Con le sole risorse presentate dai giocatori già presenti in rosa, servirà un lavoro egregio e di fino per assicurarsi la permanenza nella massima serie. Intanto anche altre squadre vorrebbero ipotecare il suo profilo.

Le altre

Nelle ultime ore ben due società hanno chiesto informazioni sul suo conto. La prima è appena salita nella massima serie del calcio italiano e stiamo parlando della Cremonese. La seconda ha completato il percorso inverso, ma vorrebbe tornare il prima possibile nel calcio che conta: il Cagliari. Sicuramente fare la differenza non sarà scontato, ma la voglia di rimettersi in gioco c'è.