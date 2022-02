Notizie Udinese – Tutto fatto! / Già pronti per domenica

I due giocatori al centro dell'articolo sono indispensabili ed è già tutto pronto per il loro ritorno sul campo da calcio. Le novità

Il team bianconero non ha iniziato al meglio questo 2022. Nei primi tre incontri stagionali sono arrivate pochissime gioie. Solo un pareggio contro una squadra in crisi come il Genoa a cui vanno aggiunte ben due sconfitte, una più pesante dell'altra. La squadra è comunque scusata, soprattutto per il problema virus, ma ora bisogna invertire la rotta e non ci sono più scuse. La prima chance per cambiare il senso di questa stagione arriverà questo fine settimana, più precisamente domenica alle ore 18. Quando l'Udinese scenderà sul campo della Dacia Arena per vedersela contro il Torino. Andiamo a vedere tutte le ultime sulla formazione friulana. Piccolo spoiler: due giocatori sono pronti per il loro ritorno. Già si allenano con i compagni.

La trasferta

Durante la notte di martedì erano impegnati in un match valido per le qualificazioni ai prossimi mondiali di calcio, stiamo parlando della competizione che si svolgerà il prossimo inverno in Qatar. Anche se non hanno giocato contro la Colombia, il loro sforzo è stato notevole. Nel giro di una settimana hanno dovuto attraversare l'Atlantico per due volte e soprattutto uno dei due è anche stato impegnato in un match valido per la qualificazione alla coppa. Andiamo a vedere di chi si sta parlando.

Il ritorno

I giocatori al centro dell'articolo (se ancora non si fosse capito) sono Nehuen Perez e Nahuel Molina. Nonostante i loro impegni con la nazionale, non hanno perso tempo e sono tornati agli ordini di Gabriele Cioffi. Già oggi erano sui campi del Bruseschi per preparare al meglio il prossimo incontro. Come abbiamo detto, il prossimo match non si può sbagliare e tutti devono dare il massimo.