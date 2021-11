Notizie Udinese – Tutto pronto / Ecco le probabili formazioni

Manca sempre meno alla sfida di domenica contro il Sassuolo. Andiamo a vedere le probabili formazioni del match

Il tecnico dei bianconeri, nonostante le prove di 4-2-3-1, dovrebbe schierare la solita difesa a tre, composta da Samir, Nuytinck e Becao. In porta Silvestri. Sulle fasce, Gotti potrebbe optare per i giovani Udogie e Molina, con Larsen che si accomoda in panchina. A centrocampo, ci saranno sicuramente Pereyra e Walace. Ballottaggio aperto tra Tolgay Arslan e Victor Makengo, con quest'ultimo in leggero vantaggio. Il tedesco sta deludendo, mentre il francese è in rampa di lancio. In attacco, invece, spazio al duo formato da Deulofeu e Beto. Lo spagnolo tornerà finalmente titolare dopo tre partite. Success pronto ad entrare a gara in corso. L'unico indisponibile è Nacho Pussetto. Ma passiamo al Sassuolo.