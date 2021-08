Udinese – Mercato in uscita: Marino cede 3 bianconeri / É tutto pronto

1 di 3 In 3 ai saluti

Tic tac, tic tac... l'orologio scorre. Tra poco finisce tutto. Ovviamente continuiamo a far riferimento al calciomercato. L'Udinese è attivissima su entrambi i fronti: sia sul versante delle entrate che su quello delle uscite. Marino ha un piano ben delineato in mente che porta alla cessione di 3 bianconeri.

Nonostante il perfetto inizio di campionato (peccato per quel mancato gol di Jajalo che avrebbe potuto regalarci una notte da sogno contro i bianconeri di Allegri) l'Udinese potrebbe continuare a cambiare volto. Sono tante le voci di mercato che ruotano attorno alla società friulana. Ma arriviamo al dunque .

Questa volta non parleremo di acquisti,lo abbiamo già ampiamente fatto questa mattina, l'intero articolo ruota attorno al capitolo cessioni. C'è tanto da dire... forse anche troppo. Che sta succedendo? Facciamo il punto della situazione. In 3 sono in uscita. Cominciamo dal primo <<<