Notizie Udinese – Tutto rinviato / La (nuova) data del rientro

Il giocatore bianconero sembrava essere vicinissimo al rientro su un campo da gioco, ma alla fine è stato tutto rinviato. Vediamo le ultime

Redazione

Il team bianconero è finalmente tornato alla vittoria, in casa, dopo tre mesi. L'ultimo successo era stato contro il Sassuolo di mister Dionisi. Questo conferma l'attitudine della squadra friulana nel riuscire a dare del proprio meglio contro gli avversari che adorano la pressione alta. Non sono tutte belle notizie quelle che arrivano nei pressi della Dacia Arena, perché ieri sera sembrava tutto apparecchiato per il ritorno di uno dei giocatori più importanti del team. Alla fine, però, non è sceso sul campo da gioco e il suo tempo di recupero sembra allungarsi, facendo così preoccupare i tifosi delle zebrette. Andiamo a vedere chi è il protagonista e soprattutto quando potrà ritornare a vestire la sua maglia numero 37.

Il protagonista

Il titolare al centro dell'articolo (se ancora non si fosse capito) è il trequartista argentino Roberto "El Tucu" Pereyra. Oramai non gioca più una partita ufficiale da diverso tempo, l'ultimo incontro disputato è nel lontano Novembre. Stiamo parlando del match d'andata tra Udinese e Genoa. Tutto sembrava pronto e contro il Torino sarebbe già dovuto tornare in panchina e avere anche qualche minuto nel finale. Solo che ieri pomeriggio, scorrendo la lista dei convocati, il suo nome non appariva. Probabilmente ancora un po' di precauzione da parte dello staff medico. Andiamo a scoprire quando potrà ritornare a vestire la maglia bianconera.

Il rientro

Si avvicina sempre di più la data del suo rientro e molti indizi fanno pensare che il tutto sia solamente stato rimandato di una settimana. Perciò in trasferta contro l'Hellas Verona potrebbe e dovrebbe tornare il calciatore ex Watford. Resta comunque una situazione da tenere sott'occhio e non proprio scontata, però nell'ambiente sembra esserci fiducia.