Udinese – Marino non si pone limiti. Possono arrivare entrambi: è tutto vero

Qualcosa si sta muovendo. I tifosi aspettano con ansia una fumata bianca. Pierpaolo Marino sta facendo il possibile. Ecco le ultime news

Redazione

Le ultime suggestioni — I nomi finiti nell'orbita bianconera sono bene o male sempre gli stessi. L'Udinese sogna in grande e la famiglia Pozzo vorrebbe sfruttare questa sessione di mercato per potenziare ulteriormente la squadra. Dopo le cessioni d'oro di De Paul e di Juan Musso le casse della società friulana si sono gonfiate a dismisurata. Le cessioni però potrebbe non essere ancora finite, anzi. Ma adesso concentriamoci sul contenuto di questo articolo. Ora si parla di mercato in entrata. Ci sono due nomi che fanno sognare in grande. Luca Gotti aspetta conferme. Questa volta la pista potrebbe essere quella giusta. Cominciamo dal primo <<<

Un centrocampista e un attaccante — Ieri abbiamo fatto il punto della situazione sulla rosa di Gotti. Qualora il mercato dovesse concludersi in questo momento sarebbero pochi i nuovi innesti. Udogie scalpita. Vorrebbe una maglia da titolare ma prima bisogna vendere Stryger Larsen. Ma basta con le voci di mercato e con le chiacchiere. Passiamo ai fatti.

Il giocatore che sarebbe finito nel mirino della famiglia Pozzo sarebbe Patrick Cutrone. L'attaccante 23enne ha un valore di mercato che si aggira attorno ai 9 milioni di euro. In questo momento è di proprietà del Wolverhampton. Il club inglese però non lo reputa un incedibile e avrebbe aperto le porte alla sua cessione. I Pozzo potrebbero riuscire a strappare anche un prestito con diritto di riscatto. Cutrone non ha mai negato l'amore per il suo Paese e anche per lui sarebbe una grande opportunità per mettersi in mostra e per riprendersi la sua rivincita. Attenzione anche alla Sampdoria. Le ultime indiscrezioni parlano anche di un interesse del presidente Ferrero. Ma passiamo al secondo nome.

Rimaniamo in orbita blu cerchiata e torniamo a parlare di Gaston Ramirez. Il trequartista uruguaiano è svincolato. La sua esperienza in Liguria si è conclusa. Ramirez però non vuole saperne di attaccare gli scarpini al chiodo. Ha solo 30 anni e vuole continuare a giocare a calcio. Su di lui si fa forte anche l'interesse del Torino. Vedremo chi la spunterà. Una cosa è certa. A Luca Gotti lui farebbe molto comodo. Nel frattempo, avete sentito di Glik? Di Marzio ha già svelato il piano B di Marino <<<