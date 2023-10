Monza-Udinese | Le probabili: Samardzic titolare. In avanti torna Lucca

Il nuovo tecnico dei bianconeri non ha intenzione di stravolgere la formazione fin qui andata in campo con Sottil. Novità per Palladino

Redazione

L’Udinese riparte da Gabriele Cioffi dopo l’esonero in settimana di Sottil. Con il Monza i punti scottano visto il calendario che attende bianconeri, ma c’è almeno qualche buona notizia dall’infermeria. Lovric infatti ha smaltito subito l’affaticamento muscolare, mentre Masina e Davis sono di nuovo in gruppo. C'è curiosità di vedere l'attaccante arrivato in estate dal Watford, anche se al momento partirà dalla panchina.

Il 3-5-2 non dovrebbe cambiare. Difesa con Silvestri in porta, Nehuen Perez, Bijol e Kabasele in difesa. La posizione di Samardzic e Pereyra può essere la variante tattica, con loro due che insieme a Walace completeranno una mediana che potrebbe vedere sulle fasce Kamara ed Ebosele. Davanti la coppia d’attacco formata da Thauvin e Lucca non sembra in discussioni.

Modulo Monza — Il Monza dopo l'immeritata sconfitta subita nell'ultimo turno all'Olimpico contro la Roma vuole tornare a far punti. L'idea di Palladino è quella di dare continuità all'ultima formazione schierata e tranne lo squalificato D'Ambrosio non dovrebbero esserci grandi stravolgimenti. Davanti al portiere Di Gregorio giocheranno Carboni, Pablo Marì e Caldirola. A centrocampo Pessina farà coppia con Gagliardini mentre sugli esterni spazio a Ciurria e Kyriakopoulos. In avanti l'attaccante sarà Colombo con Colpani e Mota Carvalho alle spalle.

