Udinese – Zanoli si avvicina ad Udine? L’indizio di mercato

Continuano i movimenti di mercato dell’Udinese. È da tempo che mancano innesti freschi sulle fasce e sebbene Rui Modesto abbia delle buone qualità, serve ancora qualcosa di più. Le zone laterali del campo sono attualmente un taboo per diverse squadre della Serie A.
Mentre Zortea si prepara ad andare a Bologna, l’Udinese non molla la pista Zanoli: ecco le ultime di mercato
Il Bologna sta chiudendo per il laterale destro del Cagliari Nadir Zortea, atteso in città già in serata. Una notizia che interessa l’Udinese, che con i rossoblu era in competizione per il terzino destro del Napoli Alessandro Zanoli. Il club campano sarebbe pronto a liberare Zanoli solo dopo aver concluso l’acquisto di Juanlu.
Il giocatore, comunque, sarebbe ad un passo dall’Udinese, anche se si registra un interessamento della Fiorentina. Le ultime di mercato: Pafundi alla Samp? Accordo ad un passo! Le ultime<<<
