Udinese-Atalanta / Sottil, proclamato allenatore del mese, suona la carica!

Mister Sottil ha risposto alle domande dei giornalisti prima dell'inizio del match contro l'Atalanta. La sua intervista è stata riportata sul sito ufficiale dell'Udinese. Il tecnico bianconero ha esordito sottolineando il fatto che tutte le partite siano importanti ma che: "questa è speciale". Successivamente, mister Sottil ha affermato che oggi scenderanno in campo due squadre che "stanno attraversando un bel momento" e ha rimarcato che la classifica non sia un caso, anzi: "la classifica è meritata per quanto le due squadre hanno prodotto”. Ma non finisce qui.