Udinese-Atalanta / Le parole di Walace: “Vogliamo fare più punti…”

Manca poco al fischio d'inizio della partita tra l'Atalanta di Gasperini e l'Udinese di Andrea Sottil. Ecco le parole di Walace nel prepartita

Redazione

Il team bianconero è vicinissimo al nono incontro di questo campionato. Dopo sei vittorie si vuole continuare a sorprendere tutti gli addetti ai lavori. Il match odierno non sarà dei più facili, visto che dall'altra parte c'è un'altra società che ha fatto la differenza nel corso di questo campionato: l'Atalanta di Giampiero Gasperini. L'Udinese non vede l'ora di scendere sul campo da gioco con il tutto esaurito che si prospetta alla Dacia Arena. Il centrocampista Walace ha detto la sua in vista dell'incontro che si giocherà tra un'ora. Ecco le parole dell'insostituibile di Andrea Sottil in vista della partita di giornata.

"Tutto nasce dal lavoro quotidiano. Da una settimana a questa parte lavoriamo molto forte e non vediamo l'ora di giocare anche questa partita. Sappiamo che è difficile, ma vogliamo fare più punti possibile, come sempre". Come sempre, il giocatore fulcro della manovra e della società bianconera non si sbilancia, ma conferma che le ambizioni della squadra sono di altissimo livello. L'intervista, però, non termina qua visto che Walace ha fatto il punto anche sulla sua titolarità e imprescindibilità nei moduli di mister Andrea Sottil. Senza ombra di dubbio uno dei giocatori più importanti di questa Udinese.

Sei il vero insostituibile?

"Mi piace giocare ma ‘insostituibile’ è una parola troppo forte, perché abbiamo tanti giocatori bravissimi che meritano di giocare. Oggi il mister ha fatto una scelta e ne sono felice". Anche in questo caso il giocatore non si è sbilanciato, anche se grazie all'assenza di Rodrigo Becao diventa l'unico centrocampista a non aver saltato neanche un minuto dall'inizio dell'anno. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le scelte fatte dai due tecnici pronti per il match di giornata. Ecco quali saranno i ventidue guerrieri che scenderanno in campo per poter portare a casa i tre punti finali. Le formazioni ufficiali di Udinese-Atalanta <<<