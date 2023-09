Udinese / Bijol è sicuro: ecco cosa ha detto il difensore

Bijol: "I gol arriveranno".

"Ci siamo allenati bene per arginare le verticalizzazioni del Cagliari. Oggi li abbiamo aggrediti subito, ma dobbiamo migliorare in molte cose. E' difficile per me, da difensore, parlare dei gol. Dobbiamo attaccare con più uomini, ma sono sicuro che le reti arriveranno dalla prossima partita".