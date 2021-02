Udinese: Bonifazi, idee chiare per il presente e il futuro

Il difensore dell'Udinese è stato intervistato da Sky Sport, ecco che cosa ha detto sul presente e sul futuro

Udine - Sembra aver finalmente ingranato la marcia giusta l' Udinese di Luca Gotti. I bianconeri arrivano da 4 risultati utili di fila: 2 pareggi e 2 vittorie. Prima la squadra friulana ha fermato l' Atalanta e l' Inter , due pareggi inaspettati in questo caso visto il valore degli avversari. Poi la vittoria nello scontro diretto con lo Spezia mister Vincenzo Italiano e per il due a zero allo stadio Friuli contro l' Hellas Verona di Ivan Juric. Risultati che hanno dato i loro frutti anche in classifica, adesso l' Udinese è undicesima a una sola lunghezza di distanza dalla Sampdoria decima.

"Sì questo è un buon momento per noi, la differenza con qualche settimana fa? Ci eravamo stufati di seminare, ma non raccogliere. Ci siamo guardati in faccia e ci siamo compattati. Ora finalmente riusciamo a vedere i frutti del nostro lavoro. I miei obiettivi? Sogno di giocare la Champions League, così come sogno di arrivare a giocare in un top club e la Nazionale. Ora però sono concentrato solo sul presente, sull'Udinese e la corsa salvezza. Domenica affronteremo la Roma e sarà una gara difficile, è una partita importante contro un' avversaria forte. Noi siamo in salute è vero, ma giocheremo contro di loro con umiltà e la consapevolezza giusta".