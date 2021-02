News Udinese – si allunga la lista delle pretendenti per Rodrigo De Paul

Arrivano nuove news sul futuro di Rodrigo De Paul. Il capitano dell'Udinese ha attirato l'attenzione di alcuni top club europei

Redazione

NEWS UDINESE - Rodrigo De Paul è sempre al centro delle voci e delle indiscrezioni di mercato. Nonostante manchino diversi mesi all'apertura della finestra estiva, l'argentino fa già gola a diverse squadre, compresi alcuni top club europei. Tutte convinte dalle prove fornite dal numero dieci dell'Udinese, che in questa stagione sta trascinando la squadra friulana fuori dalle sabbie mobili della corsa salvezza. L'Inter è sicuramente quella più interessata. Segue il giocatore ormai da diverse sessioni di calciomercato, frenata ogni volta dalle richieste della famiglia Pozzo. Quaranta, quarantacinque milioni di euro o non se ne fa nulla. Così come è accadutola scorsa estate. Ma non finisce qui.

Secondo quanto riporta l'Equipe però alla corsa per il numero dieci dell'Udinesesi è aggiunto anche il Paris Saint-Germain. Concorrente agguerrita, soprattutto per le italiane. Il nuovo allenatore del club francese, Mauricio Pochettino, ha fatto il nome del capitano della squadra friulana. All'orizzonte sembra esserci la più classica delle aste estive. Non si devono dimenticare le altre società interessate. Oltre alla squadra parigina c'è anche il Liverpool di Jurgen Klopp, ma non solo. In Inghilterra ci pensa anche il Leeds di Marcelo Bielsa, che lo sogna all'interno del suo scacchiere tattico. Ci aveva già provato la scorsa estate il tecnico argentino, ma anche in questo caso non furono soddisfatte le richieste dell'Udinese.

Non va scordata nemmeno la Juventus. In estate sarà difficile trattenere Rodrigo De Paul, anche perché il giocatore vorrebbe tornare a giocare la Champions League. Cosa già fatta con il Valencia, diversi anni fa. Intanto Il direttore tecnico Pierpaolo Marino ha parlato proprio dell'argentino. Non c'è però solo mercato per la squadra di Luca Gotti, che è tornata ad allenarsi in vista della Roma. Il tecnico ritroverà il suo capitano contro i giallorossi, dopo il turno di stop per l'espulsione rimediata nella sfida contro lo Spezia.