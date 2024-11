Udinese 0-2 Juventus | Il commento dell’incontro: piedi per terra

Una partita che regala decisamente poche emozioni nel corso dei primi venti minuti, con i bianconeri di Torino che mantengono un possesso palla a ritmi bassi e costanti. La prima vera spallata al match arriva qualche istante dopo il crono citato in precedenza con Thuram che salta di netto Kabasele e mette la palla sul palo, la respinta inganna Okoye ed è vantaggio per il team in trasferta. Un paio di risposte da parte dell'Udinese con Davis e Payero, ma sempre molto attento Di Gregorio. La seconda (e decisiva) rete arriva prima del quarantesimo con Savona che approfitta della respinta derivata dal palo di Yildiz e scaraventa la palla in rete. Le Zebrette decisamente in difficoltà chiudono la prima frazione sotto di due reti. Passiamo alla seconda frazione <<<