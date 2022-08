Udinese-Feralpisalò | Ci siamo, ecco le formazioni ufficiali!

Oggi l'Udinese scenderà in camp per la prima partita ufficiale della stagione. La squadra allenata da Andrea Sottil ha affrontato nel migliore dei modi il ritiro precampionato, mettendo in mostra delle prestazioni abbastanza altalenanti. Dopo aver giocato la doppia amichevole contro il Chelsea, i bianconeri giocheranno contro la Feralpisalò. La formazione friulana è pronta a dare il meglio di sé per non fare una brutta figura davanti ai propri tifosi all'esordio ufficiale della nuova formazione firmata mister Sottil. I pronostici, considerando il periodo dell'anno in cui ci troviamo, sono molto incerti, ma la sensazione è che la formazione bianconera possa ampiamente portare a casa il risultato e passare alla seconda fase della Coppa Italia, i sedicesimi di finale.