Udinese, Gotti: “Felice della mia carriera. E sulla Nazionale…”

Luca Gotti è stato confermato come allenatore dell'Udinese e ora spera di portare i bianconeri ad un livello successivo

Alla fine l' Udinese si è convinta e ha scelto di puntare ancora su mister Luca Gotti . Il tecnico bianconero, quindi, potrà continuare con il lavoro svolto sperando di far fare al club quel salto di qualità ormai dimenticato. Fino a poche stagioni fa, infatti, i friulani giocavano in campionato per occupare un piazzamento europeo, ora invece l'obiettivo è diventato quello della salvezza . A distanza di svariate settimane dall'inizio della preparazione per il nuovo campionato, mister Gotti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dove ha toccato diversi temi. Il primo è stato quello del ritorno al calcio di Maurizio Sarri , suo allenatore quando faceva il vice al Chelsea . Dopodiché ha anche rilasciato un pensiero sulla Nazionale di Roberto Mancini . L' Italia ha la possibilità di fare grandi cose in questo Europeo . Anche grazie ad un centrocampo d'eccezione guidato da Jorginho , sui calciatore ai tempi dei Blues:

"Sono una persona solare e sorridente, in partita lo sembro meno, ma questo è dovuto alla concentrazione. La gavetta ti consente di sbagliare e fare esperienza. Ognuno ha il suo percorso. Per quanto mi riguarda, ho seguito la mia strada ed è stata fruttifera. Sarri ha scalato tutte le categorie fino a vincere scudetto ed Europa League: un personaggio fantastico con grandi idee che sa far giocare bene la sua squadra. Che che sarà importante il suo ritorno in panchina, ma anche divertente perché troverà Mourinho sulla sponda giallorossa. L'esperienza all'estero ci ha arricchito entrambi, non solo sotto l'aspetto calcistico. . Mancini, invece, ha iniziato dalla Serie A ed ha vinto la Coppa Italia dopo una settimana. In Nazionale mi è piaciuto sin da subito. Ha dato la sua impronta alla squadra e il centrocampo ora è il fiore all'occhiello di questa nazionale. Vedremo se saprà tenere testa anche alle compagini più blasonate".