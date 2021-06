Notizie Udinese – Ufficiale la conferma di Gotti: prolungato il contratto

L' Udinese ha sciolto le riserve sull'allenatore della prossima stagione: Luca Gotti resterà sulla panchina bianconera fino al 30 giugno 2022

Udine. Si definisce anche un’altra panchina in Serie A: quella dell’Udinese. Il club della famiglia Pozzo ha finalmente trovato l’accordo con Luca Gotti anche per la prossima stagione. D' altronde, dopo gli incontri avvenuti nelle ultime ore, appariva sempre più chiaro il destino del tecnico originario di Contarina. Ora il comunicato ufficiale: Gotti è stato ufficialmente confermato dal club dell'Udinese.

Il preludio- Tutto era pronto per il rinnovo di Luca Gotti all'Udinese già da giorni. Il tecnico lo scorso mercoledì, dopo l'incontro decisivo in video conferenza con Gino Pozzo, aveva apposto la sua firma al contratto. L' accordo sancito lo legherà al club friulano per tutta la stagione 2021/2022. Un anno, più opzione al raggiungimento di determinati obiettivi, a 650 mila euro, queste le condizioni previste.Poi oggi pomeriggio, verso le 18.30, l' indizio social in chiave mercato dal profilo Twitter dell’Udinese. Un post con l’emoji di una stretta di mano simbolo dell’accordo trovato fra il club friulano e il tecnico Gotti. Neanche un'ora dopo il primo spoiler su Twitter, l'annuncio ufficiale a mezzo stampa. Detto, fatto!