Udinese | Handanovic si ritira: l’ex bianconero entra nello staff di Inzaghi

Il portiere sloveno, in Friuli per cinque anni con le zebrette, ha deciso di lasciare il calcio giocato. Avrà un nuovo ruolo in nerazzurro

Redazione

L'ex portiere dell'Udinese, Samir Handanovic, avrebbe deciso nelle ultime ore di appendere i guanti al chiodo. L'indiscrezione abbastanza clamorosa è stata lanciata dall'edizione odierna del quotidiano Il Giornale. Il portiere sloveno classe 1984, svincolato dopo la fine del suo contratto con l'Inter, non avrebbe ricevuto in questi mesi offerte ritenute allettanti e ora sarebbe pronto a lasciare il calcio giocato. L'ex numero uno dei friulani, con i quali ha collezionato 179 presenze in cinque anni, è pronto a dire stop e cominciare la seconda parte della sua carriera, che potrebbe essere ancora in nerazzurro.

Handanovic nello staff di Inzaghi — Sempre secondo il quotidiano, infatti, Handanovic potrebbe presto tornare all'Inter, ma con un altro vestito. L'esperto numero 1 sarebbe pronto ad entrare nello staff del tecnico Simone Inzaghi come collaboratore, occupandosi della parte tecnica dei portieri. Samir andrà infatti a lavorare a stretto contatto con il capo preparatore Spinelli.

