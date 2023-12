Udinese-Hellas Verona / Silvestri: “La partita di oggi è…”

L'Udinese è pronto per il match di campionato contro il Verona. Tra meno di un'ora si scende in campo e bisogna essere perfetti per portare a casa i tre punti finali. Poco prima del fischio d'inizio ha detto la sua il calciatore Marco Silvestri. Ricordiamo che per il portiere la partita di oggi è speciale visto che parliamo di un ragazzo che ha giocato per diversi anni in quel di Verona.