Udinese in ritiro, Marino: “Ognuno deve assumersi le proprie responsabilità”

Le parole del dirigente bianconero ai microfoni della tv ufficiale dell'Udinese.

Redazione

UDINE - Un solo punto in quattro partite: questo è il bilancio da incubo negli ultimi trenta giorni da parte dell'Udinese. Dopo il successo ai danni del Sassuolo, datato 6 marzo 2021, è arrivato il pareggio con il Genoa a Marassi il 13 marzo, seguito da ben tre sconfitte di fila contro Lazio, Atalanta e Torino. In un'intervista rilasciata ai microfoni ufficiali del club friulano, ha parlato di questo rendimento il direttore generale Pierpaolo Marino: "La mia faccia deve comparire nei momenti complicati, non in quelli più facili e positivi, dove è giusto che compaia la squadra. Se da un lato mi sento in dovere di difendere un po' i giocatori, perché comunque ci hanno portato alla salvezza 'virtuale' già da diverse settimane, dall'altro devo dire che quella col Torino è stata la peggiore delle ultime tre sconfitte".

OBIETTIVO DECIMO POSTO - "Il presidente ha stabilito come obiettivo il decimo posto, che attualmente dista soltanto tre punti, quindi bisogna continuare a lottare per poterlo raggiungere. I giocatori devono impegnarsi per tagliare questo traguardo. In allenamento i ragazzi sono esemplari: eseguono alla perfezione tutto quello che gli viene chiesto, poi però vengono fuori partite che non ti aspetti. Contro il Torino si poteva svoltare. Una vittoria ci avrebbe lanciati in maniera incredibile, visti anche i risultati delle altre squadre. Ci saremmo potuti avvicinare al decimo posto. Non dico che la squadra non si impegni, ma a volte forse non mette in campo tutta la cattiveria che servirebbe".

SQUADRA IN RITIRO - "Quando arriviamo in zona tiro non siamo cattivi come invece dovrebbe essere una squadra che gioca col sangue agli occhi. Il Torino penso che abbia raccolto più di quello che poteva: noi abbiamo fatto più possesso palla e abbiamo creato più opportunità per segnare. Tuttavia, nel calcio occorre essere concreti per portare a casa le partite. Ognuno deve assumersi le proprie responsabilità, ecco perché andiamo deciso di andare in ritiro".