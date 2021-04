News Udinese – Tra classifica e matematica: Gotti deve tornare a vincere

Ecco le ultime news in casa Udinese. Il Crotone arriva al momento giusto. La matematica parlo chiaro, bisogna tornare a vincere

Redazione

NEWS UDINESE - Mancano soltanto 8 partite alla fine del campionato. Le indiscrezioni di mercato continuano a prendere forma. Molti calciatori dell'Udinese piacciono in Italia e non solo. Ma attenzione perché anche il lavoro di Luca Gotti non è passato inosservato. Si preannuncia un giro di panchine che potrebbe avere un effetto domino importante. Pirlo continua ad essere a rischio. Inzaghi piace a Paratici e se così fosse anche l'allenatore friulano potrebbe essere preso di mira. Adesso però i bianconeri hanno un solo obiettivo per la testa: raggiungere la salvezza matematica il prima possibile. C'è un solo modo per farlo. Tornare a vincere. Le ultime quattro partite sono state un vero disastro. Un pareggio e tre sconfitte. Adesso però è arrivato il momento di rialzare la testa.

Deulofeu non ce la fa. Purtroppo l'attaccante spagnolo sarà costretto a sottoporsi ai ferri. Gotti e i suoi ragazzi non potranno fare affidamento sul numero 9. L'Udinese però non dispera. Il Crotone arriva al momento giusto. La squadra calabrese è quasi matematicamente retrocessa. Tutto può succedere e nel calcio non si può mai dire mai. Il Crotone in passato è stato protagonista di rimonte incredibili. Resta il fatto che le statistiche non sorridono neanche alla squadra di Serse Cosi. Le ultime 5 partite recitano così: 1 vittoria e 4 sconfitte consecutive. Il Crotone segna molto e nonostante Simy sembri incontrollabile, il reparto difensivo fatica ad ingranare la marcia.

Gotti ha cominciato a studiare per filo e per segno il suo prossimo avversario. L'appuntamento ormai è fissato. Sabato 17 alle ore 15:00. L'Udinese vuole tornare alla vittoria e non esiste occasione migliore da sfruttare che questa. De Paul si è già rimboccato le maniche. Adesso l'unica cosa che rimane da fare è riuscire ad essere più concreti sotto porta. Di occasioni il club friulano ne crea sempre molte, il problema è riuscire a mettere la palla in rete. La parola al campo.