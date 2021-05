Udinese-Juventus, le parole dei protagonisti nel post-partita

Ieri si è giocata Udinese-Juventus, gara vinta in rimonta nei minuti finali dagli ormai ex Campioni d'Italia, con una doppietta di Cristiano Ronaldo

"C'è un problema di fondo. C'è un fallo, indipendentemente da chi tocca prima la palla. E' già successo a Cagliari. Dispiace perché non sai nemmeno come pareggiare queste cose. So perfettamente che arbitrare non è facile, l'arbitro era nella posizione ideale per valutare e credo lo abbia fatto con estrema superficialità. Ci tenevamo molto, l'abbiamo gestita bene. L'Udinese ha fatto la sua partita, quella che doveva fare cominciandola bene. Abbiamo trovato un gol molto bello presto. Poi la partita è diventata più difensiva ma gestita bene, con ordine. Non c'era la sensazione che la Juve potesse far male. Poi è arrivato l'episodio singolo ed ecco un nuovo rigore contro. Battiamo il record in queste situazioni mi sa. Abbiamo perso troppe partite in maniera superficiale, ma stasera volevamo vincere, eravamo bene in campo. Questa è la grande crescita della squadra. Dovremmo avere qualche punto in più".