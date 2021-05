Udinese-Juventus, Marino furibondo: “Pressione Juve, arbitro ingenuo”

Il direttore dell'area tecnica dell'Udinese, Pierpaolo Marino, ha puntato il dito contro l'arbitro al termine della sfida con la Juventus

La trentaquattresima giornata di Serie A ha visto l'Udinese cedere in casa, tra le mura amiche della Dacia Arena, di fronte ad una Juventus affamata di punti utili per entrare in Champions League. La classifica è delicata, e lo è certamente di più per la Vecchia Signora che, a questo punto della stagione, si ritrova costretta a non poter perdere punti. Fino all'anno scorso, per quasi un decennio, a quest'ora la Juve avrebbe già vinto con largo anticipo lo scudetto. Ma ora non è più così.

Boccone amaro per l'Udinese che avrebbe senz'altro meritato qualcosa in più. Fino al primo goal di Cristiano Ronaldo, che ha poi segnato una doppietta, il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio. Tuttavia, secondo il direttore dell'area tecnica friulana, Pierpaolo Marino, si sarebbe espresso con toni aspri nei confronti dei vincitori. Secondo le parole che l'addetto ai lavori bianconeri ha rilasciato per Udinese.it, il successo juventino sarebbe frutto di una decisione arbitrare rivedibile:

"Una punizione a favore nostro è stata trasformata in un rigore per Ronaldo. Qua l'ingenuità è dell'arbitro che concede una punizione del genere ma la cosa che non mi è piaciuta è che la Juventus ha esercitato una vera e propria pressione sull'arbitro. Alla fine del primo tempo ho visto Paratici ed altri dirigenti della Juve protestare veementemente contro Chiffi per un presunto recupero non concesso, ma direi che alla fine della prima frazione non è il caso di fare tutta questa confusione. Tutto questo ha portato a un secondo tempo in cui Chiffi non è stato più quello del primo tempo, e questo lo devo dire a tutela della squadra e di tutta la società. Abbiamo dominato la Juventus sia nel primo che nel secondo tempo e abbiamo controllato agevolmente la partita, facendo anche un gran pressing. Abbiamo giocato una gara spettacolare, una delle migliori che abbiamo giocato in casa".