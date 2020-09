Udinese, Lasagna: “Ci abbiamo provato fino all’ultimo” – FOTO

UDINE – Un’Udinese sprecona si è arresa all’Hellas Verona nel debutto stagionale in Serie A. Il derby del nord est se lo aggiudicano gli scaligeri grazie alla rete di Andrea Favilli al 57′. Ai bianconeri è lecito chiedere di più se non si vuole essere invischiati sin da subito nella zona calda della classifica. L’obiettivo minimo richiesto al tecnico Luca Gotti è la salvezza, e per ottenerla bisogna passare anche dai goal di Kevin Lasagna. Se il bomber dei friulani non inizia a prendere le misure la strada si fa in salita. Poco dopo il fischio finale del match, il centravanti finito anche nel giro della Nazionale, ha voluto commentare sui social la sconfitta del Bentegodi:

“Non l’inizio che avremmo voluto, ma ci abbiamo provato fino all’ultimo, lottando su ogni pallone. Da domani subito al lavoro per preparare al meglio la partita di mercoledì”.