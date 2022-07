Udinese-Rapid Lienz | Il commento LIVE del match: 11-0 / Lovric, che fai?

Finalmente i bianconeri tornano sul rettangolo di gioco. Che la prima amichevole abbia inizio. Ecco tutti i dettagli del match

Redazione

L'Udinese torna a giocare una partita di livello. Non sono trascorsi neanche due mesi dalla fine del campionato (22-05) ma l'astinenza dall'Udinese comincia a farsi sentire. Oggi si ricomincia a fare sul serio. E' tutto pronto contro il Rapid Lienz (quarta divisione austriaca). Purtroppo non prenderanno parte all'amichevole Silvestri, Beto e Buta. Il match verrà trasmesso in diretta su Udinese Tv ma noi vi terremo aggiornati in diretta su tutto ciò che accadrà dal primo all'ultimo minuto del match. In seguito al triplice fischio troverete le pagelle del match e un approfondimento sul migliore e sul peggiore in campo oltre a molte altre curiosità, interviste ed approfondimenti. Insomma, sarà una vera e propria serata bianconera.

Commento primo tempo

Che il derby in famiglia abbia inizio. Esatto, avete capito bene. Infatti ci sono ben 3 Lovric in campo. Il primo è il nostro, il secondo è il fratello e il terzo è il padre che è anche l'allenatore del Rapid Lienz. E' questa la prima curiosità del match. Ma attenzione anche alla divisa arancione dell'Udinese che dà un bel colpo d'occhio. Al quinto minuto del primo tempo Deulofeu si mette in proprio e sfiora un grandissimo gol che sfiora il palo del Lienz. I friulani gestiscono il gioco, studiano l'avversario e aspettano il momento giusto per tentare l'affondo. All'Udinese bastano 10 minuti per andare in vantaggio. 1-0: Lovric si inventa un assist di tacco straordinario e serve Nestorovoski che, solo a un metro dalla porta, non deve fare altro che spingerla dentro. 2-0: al tredicesimo minuto, proprio Lovric anticipa il portiere avversario e sigla il doppio vantaggio bianconero. 3-0: al diciassettesimo minuto, Deulofeu batte il corner e Cocetta (classe 2003) la mette dentro facendosi trovare al posto giusto al momento giusto. 4-0: al 26esimo minuto Lovric tira un missile da casa sua e sigla la doppietta personale. Che gol! Soltanto tanti applausi per questo ragazzo che ci ha lasciato a bocca aperta. 5-0: al 38esimo anche Deulofeu timbra il cartellino. Si mette in proprio e con uno scavetto cala il pokerissimo. 6-0: al 41esimo anche Pereyra si aggiunge alla lista.

Commento secondo tempo

Mister Sottil cambia tutto e rivoluziona l'11: Padelli, Abankwah, Nuytinck, Guessand, Ebosele, Arslan, Jajalo, Makengo, Soppy, Pafundi e Success. 7-0: al 53esimo Arslan fa un gol da paura. Entra e la mette subito dentro. L'Udinese è meravigliosa. Diverte e si diverte. Si vede l'impronta di Sottil soprattutto nelle verticalizzazioni. Dinamicità, fantasia, tattica. Tutto molto bello, efficace ed elegante. 8-0: al 64esimo anche Makengo e il suo mancino si uniscono alla festa. 9-0: al 75esimo minuto Arslan firma un gol pazzesco. Prende la mira, carica il destro e gli dà un giro perfetto. Conclusione imparabile. Manca il gol di Pafundi ma il gioiellino bianconero si è messo in mostra facendo vedere tutte le sue ottime qualità a Sottil. Questo ragazzo merita di essere tenuto sotto strettissimo monitoraggio. 10-0: all'80esimo Makengo sigla la doppietta personale con un mancino velenosissimo da distanza ravvicinata. 11-0: al 90esimo ecco il gol di Success a due passi dalla linea della porta. Il centravanti non poteva mancare alla goleada. Finisce qui. Soltanto tanti applausi per Sottil e la nostra Udinese. Ecco le pagelle della nostra redazione: siete d'accordo con i nostri voti? <<<