Udinese / Marani: “I friulani possono lottare fino all’ultimo per l’Europa”

Il noto opinionista di Sky ha detto la sua sulle possibilità dei bianconeri di lottare concretamente fino alla fine per un posto in Europa

Redazione

L'Udinese è stata protagonista di un avvio di stagione eccezionale che ha proiettato i bianconeri nella parte della classifica, cosa che non accadeva da anni. I bianconeri grazie al proprio calcio, il cui artefice principale è sicuramente il tecnico Sottil, è in lotta per un piazzamento europeo che manca a Udine dai tempi di Di Natale. La piazza ci crede, ma anche un'opinionista del calibro di Matteo Marani che al Messaggero Veneto ha raccontato il suo punto di vista sulla società dei Pozzo.

Matteo Marani, editorialista di Sky Sport, ha parlato dell'Udinese ai microfoni del noto quotidiano friulano: "Bisogna sempre andare cauti, ma l'Udinese può competere per una posizione importante e sono convinto che sia pronta a lottare per l'Europa. È partita in maniera straordinaria con la vittoria sull'Inter che è stata il suo manifesto più bello". Manifesto che si è ripetuto anche con avversari del calibro di Fiorentina e Roma, prima di cedere il passo nell'ultimo mese, complici i diversi infortuni capitati a uomini chiave come Becao e Deulofeu.

La scelta azzeccata — Marani ha concentrato poi la sua attenzione sul tecnico arrivato dall'Ascoli che ha dato ai bianconeri un'identità ben precisa: "Poi ha perso un po' di punti, in alcuni casi non demeritando, ma ho quasi avuto l'impressione che ci sia stata molta pressione sulla squadra che è stata ben allestita dalla società, con la scelta azzeccata di Sottil".