Udinese-Inter | Runjaic: “Titolari in attacco? Ecco quando decideremo…”
L'Udinese rende meglio con le big?—
"L'Inter è senza ombra di dubbio la squadra più forte d'Italia, stiamo parlando di un team che conoscono tutti. Possiamo sorprenderli una seconda volta, ma per farlo servirà mettere a referto una prestazione praticamente perfetta e non sbagliare niente. Forse conoscete il film di Woody Allen: "Play again", ecco noi vogliamo confermarci. Logico che se non assumiamo dei rischi nelle due fasi diventa difficile. Mi hanno detto che domani potrebbero esserci più tifosi neroazzurri che nostri e di conseguenza la sfida potrebbe essere più complessa".
Domani senza Zaniolo—
"Proprio contro l'Inter abbiamo giocato senza di lui. Per battere queste squadre, però, non basta il singolo e dobbiamo mettere a referto una prestazione di squadra decisamente ottima. Tornando a Zaniolo, posso dire che il suo approccio è stato praticamente fantastico".
Il punto in attacco—
"Bayo è tornato, ma devo dire che si è infortunato anche Adam Buksa. Atta può giocare dietro la punta, anche se la partita di domani li servirà per trovare ritmo".
