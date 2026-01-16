Udinese-Inter | Runjaic: “Titolari in attacco? Ecco quando decideremo…”

L'Udinese rende meglio con le big?

"L'Inter è senza ombra di dubbio la squadra più forte d'Italia, stiamo parlando di un team che conoscono tutti. Possiamo sorprenderli una seconda volta, ma per farlo servirà mettere a referto una prestazione praticamente perfetta e non sbagliare niente. Forse conoscete il film di Woody Allen: "Play again", ecco noi vogliamo confermarci. Logico che se non assumiamo dei rischi nelle due fasi diventa difficile. Mi hanno detto che domani potrebbero esserci più tifosi neroazzurri che nostri e di conseguenza la sfida potrebbe essere più complessa".