Udinese-Monza / Parole di Nesto nel prepartita: “Vogliamo passare il turno”

"Arriviamo da un bel momento in campionato e vogliamo continuare questa sera in Coppa Italia contro il Monza. Vogliamo passare il turno, rispettiamo gli avversari ma stasera andiamo per vincere". L'attaccante è stato sin da subito molto chiaro ed ha fatto capire a tutti che oggi non c'è un altro risultato se non il passaggio del turno finale. L'Udinese è da davvero molto tempo che non supera gli ottavi di finale in questa competizione e di conseguenza oggi ci sarà una buona occasione per vincere e sognare sempre di più. L'intervista non si è conclusa qua, ma l'ex nazionale della Macedonia ha detto anche la sua sul discorso titolarità.