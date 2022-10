News Udinese – Attacco inedito questa sera: ecco il tandem scelto da Sottil

Il team si prepara al prossimo incontro di Coppa Italia. Le novità di formazione saranno tante e ci si prepara ad un tandem d'attacco inedito

Redazione

Il team bianconero si prepara al prossimo incontro stagionale, stiamo parlando di una squadra che sta giocando un ottimo calcio e vuole continuare a farlo anche nel prossimo futuro. Oggi un altro test importante in Coppa Italia contro un Monza che sembra essersi trovato e di conseguenza cercherà in tutti i modi di ottenere il passaggio del turno. Il tecnico Andrea Sottilha studiato la possibile formazione contando anche sulle seconde linee. Una situazione non semplice, ma l'idea è quella di poter costruire una squadra in grado di fare ugualmente la differenza. Proprio il mister ha deciso di fare affidamento su un nuovo tandem d'attacco. Ecco tutte le ultime.

La decisione sembra essere stata presa e secondo tutti i maggiori quotidiani italiani il duo d'attacco sarà completamente inedito: Beto e Ilja Nestorovski sono pronti per giocare in tandem. In realtà i due hanno già avuto qualche esperienza assieme, soprattutto nei finali di gara. A Sassuolo le loro giocate hanno condotto il team alla vittoria ed anche a Verona il peso nell'aria di rigore ha fatto la differenza e portato alla punizione del gol di Bijol. Quella di oggi sarà l'occasione per continuare a mettersi in mostra e soprattutto per il macedone far vedere il suo livello.

Le altre sorprese

Non solo in attacco, ma anche in altri ruoli potranno esserci diverse sorprese. La prima arriverà in porta, visto che dal primo minuto potrebbe esordire (in questa stagione) Daniele Padelli. Anche in difesa si prospetta qualche cambiamento con un Nuytinck pronto per tornare ad essere titolare. Per la prima volta potrebbe arrivare un momento di pausa anche per il brasiliano Walace (insostituibile negli schemi tattici del tecnico), al suo posto ci sarà Mato Jajalo. Cambiando rapidamente discorso, non puoi perdere tutti gli aggiornamenti di mercato. Il Tucu Pereyra fa preoccupare tutti: le ultime <<<