Udinese-Napoli 1:0 | Il VAR ci prova ma c’è Ekkelenkamp: il commento

Primo Tempo—
Il match comincia con un equilibrio abbastanza statico fra le due formazioni. Il Napoli ha iniziato a spingere e tra le occasioni importanti c'è il salvataggio di Bertola al nono minuto che ha levato l'impatto a porta libera per Noa Lang. Dopo nemmeno 4 minuti Hoijlund è andato a colpo sicuro sfiorando il goal da angolo al 14esimo. Dopodiché la gara si è stabilizzata per tutto il resto della frazione. Ekkelenkamp ha provato un tiro di piatto da fuori area al 30esimo che non ha impensierito il portiere del Napoli.