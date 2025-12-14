Udinese-Napoli 1:0 | Il VAR ci prova ma c’è Ekkelenkamp: il commento

Il match comincia con un equilibrio abbastanza statico fra le due formazioni. Il Napoli ha iniziato a spingere e tra le occasioni importanti c'è il salvataggio di Bertola al nono minuto che ha levato l'impatto a porta libera per Noa Lang . Dopo nemmeno 4 minuti Hoijlund è andato a colpo sicuro sfiorando il goal da angolo al 14esimo. Dopodiché la gara si è stabilizzata per tutto il resto della frazione. Ekkelenkamp ha provato un tiro di piatto da fuori area al 30esimo che non ha impensierito il portiere del Napoli .

Secondo tempo

Entrambe le squadre sono partite forte ma a dare nell'occhio è l'Udinese che al 52esimo trova una rete grazie al tapin di Davis. Rete irregolare poiché l'inglese era in fuorigioco. Non ha accennato a diminuire la lotta tra le formazioni e ancora i friulani sfiorano il goal con la traversa di Piotrowski: tiro parato da Milinkovic-Savic. Al 69' Zaniolo aveva segnato la rete dell'1 a 0. Tutto da annullare per un pestone di Karlstrom ai danni di Lobotka sulla pressione che ha portato al goal. Al 73esimo Ekkelenkamp ha tirato da casa sua trovando un eurogoal che leva le ragnatele dall'incrocio dei pali: 1 a 0. Il Napoli ha tentato il tutto per tutto con Lucca e Politano: l'ex ha beccato il palo esterno e l'ex Sassuolo ha trovato solo un tiro alto. Termina così per 1 a 0 il match