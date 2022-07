Udinese-Pafos | Il commento LIVE del match / Fischio d’inizio alle 17:00

Pronti, via! I bianconeri scendono in campo contro il club cipriota per la sesta amichevole precampionato: il commento live del match

Oggi l'Udinese scenderà nuovamente in campo. La squadra allenata da Andrea Sottil ha subito due sconfitte consecutive contro Bayer Leverkusen e Qatar e vuole riscattarsi, vincendo il match odierno. In programma c'è la sfida contro il Pafos. Anche oggi, contro il club cipriota, i bianconeri sono pronti a dare il meglio in vista dei prossimi ufficiali impegni e per testare il livello di preparazione dopo questi primi giorni di ritiro. I pronostici riguardo le amichevoli estive sono sempre molto incerti, ma questa sembrerebbe ampiamente in favore dei ragazzi di mister Andrea Sottil. Il match andrà in scena alle ore 17:00 presso il Dolomitenstadion di Lienz. Sarà visibile in esclusiva su Udinese TV, ma sarà possibile seguirlo anche su Mondoudinese.it attraverso news e approfondimenti in tempo reale. Come di consueto, al termine del match, pubblicheremo le pagelle, le interviste dei protagonisti e il top e flop della gara.