Udinese-Pafos / Le formazioni ufficiali: Pussetto dall’inizio!

Friulani in campo contro i ciprioti del Pafos, nell'ultima amichevole che chiude il ritiro in terra austriaca

Altro giorno, nuova amichevole per gli uomini di Sottil. Dopo la sconfitta per 2-1 subita ieri contro il Qatar, i friulani hanno a disposizione già oggi la possibilità del riscatto contro i ciprioti del Pafos. Il fischio d'inizio è programmato per le ore 17. Inoltre, la nostra redazione è pronta a rendervi partecipi con il commento live del match che chiude il ritiro dell'Udinese in terra austriaca. Il pronostico stavolta è tutto dalla parte dei bianconeri che però non dovranno sottovalutare l'avversario.