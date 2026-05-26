Giampaolo Pozzo continua a lavorare in vista del futuro e nonostante la stagione attuale sia già terminata, non perde assolutamente tempo ed è già in piena pianificazione di quello che sarà. L'Udinese ha sicuramente bisogno di una guida di un certo livello e soprattutto di voler fare bene sul campo da gioco per poter alzare l'asticella e gli standard quanto basta. Parole importanti quelle che nelle ultime ore ha rilasciato il Patron a TV12. Ecco le sue dichiarazioni integrali, con uno spunto anche sull'Europa.

Uno spunto importante per il club

Pozzo e Larini

"Mister Kosta Runjaic ha dato solidità alla squadra. La continuità è molto importante e questo nuovo progetto andrà avanti con lo stesso allenatore. Il decimo posto è un traguardo di cui andare fieri. Se si vuole andare in Europa, però, cambiano i programmi ed è un obiettivo difficile da raggiungere solamente ed unicamente con le proprie forze". Il patron ha poi continuato, facendo un punto sulla cessione: "Non abbiamo mai parlato di cessione della società e non ci siamo mai voluti fare da parte, abbiamo sperato di poter aprire un nuovo capitolo come l'Atalanta per avere qualcuno che ci dia una mano e soprattutto per alzare i nostri obiettivi e gli obiettivi dell'Udinese".