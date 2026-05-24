Le dichiarazioni di mister Kosta Runjaic alla fine dell’ultima giornata di campionato tra l’Udinese ed il Napoli di Conte.

Le dichiarazioni del tecnico

Il punto sul futuro

”Bellissimo giocare in questo stadio e contro una squadra come il Napoli. Oggi abbiamo messo tutto in campo, ma non è bastato ed abbiamo comunque perso. Complimenti al Napoli per il secondo posto ottenuto in classifica”.”Siamo sicuramente contenti della nostra stagione e del nostro piazzamento in classifica.