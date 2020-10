Udinese-Parma, i due tecnici a confronto: Gotti vs Liverani

UDINE – Il prossimo fine settimana sarà quello che tornerà a dare vita al campionato dopo la sosta per le nazionali. l’Udinese sarà impegnato domenica pomeriggio, alle 18:00, nella difficile sfida contro il Parma. Glu ultimi precedenti non sorridono affatto ai bianconeri, se a questo si unisce il pessimo avvio di campionato da parte dei friulani, le sensazioni sono tutt’altro che favorevoli. Tuttavia mister Luca Gotti vorrà dare un senso alla stagione alla sua avventura da tecnico. Lui che a più riprese a espresso la voglia di tornare a dedicarsi al ruolo di vice. Dall’altra parte invece ci sarà Fabio Liverani. Ex calciatore fino a pochi anni fa e ora sulla panchina degli emiliani. Nonostante un anno fa i gialloblu avessero fatto bene con Roberto D’Aversa, hanno deciso di investire sul retrocesso allenatore del Lecce. Questo ha lasciato leggermente perplesso l’ex guida tecnica che ha recentemente dichiarato ai microfoni di TMW alcune parole:

“A Parma è stato fatto qualcosa di irripetibile. Bisogna pensare al futuro e non al passato. La voglia di lavorare c’è sempre, oggi ne approfitto per godermi la famiglia e per aggiornarmi. Sto anche studiando l’inglese”