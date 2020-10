Udinese-Parma, l’ultima vittoria con Stramaccioni in panchina

UDINE – Domani alle ore 18:00 la Dacia Arena farà da cornice alla sfida tra Parma e Udinese. I bianconeri oltre a non essere ancora riusciti a segnare una rete in questa stagione, sono a caccia del primo punto. Se il cammino non cambierà, Luca Gotti potrebbe rischiare la panchina già dalla prossima settimana. Se si dà un’occhiata agli ultimi scontri, si noterà subito che l’ultima vittoria friulana risale al 29 settembre 2014 quando la doppietta di Antonio Di Natale e le reti di Cyril Théréau e Thomas Heurtaux, consegnarono gli ultimi tre punti alla compagine bianconera. Il risultato finale fu di 4-2 per gli uomini dell’allora tecnico Andrea Stramaccioni. Da quel momento l’Udinese non ha fatto altro che perdere contro il Parma, tranne che in un occasione nell’agosto del 2018 quando ci fu un pareggio 2-2. Il trend dalla stagione 2010/11, ossia dieci anni fa, recita: 8 vittorie gialloblu, 4 bianconere e 2 pareggi.

CONFRONTO GENERALE – Nel complesso generale delle volte in cui Udinese e Parma si sono affrontate, sono i friulani ad essere avanti. Sono infatti 30 le vittorie dei bianconeri e 27 quelle degli emiliani. Per quanto riguarda i pareggi, il numero ammonta a 18. Il bomber del confronto è ancora Antonio Di Natale. Nonostante siano passati anni dal ritiro del centravanti partenopeo, l’ex capitano del club è ancora il miglior marcatore con 11 reti. Segue Hernan Crespo a 10 e l’ex Marcio Amoroso a 6. Quest’ultimo sì cannoniere, ma con la maglia degli avversari in questione.