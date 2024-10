Udinese, Payero: “Rispetto all’anno scorso è cambiata la mentalità”

Il calciatore ha proseguito: "Sento che le decisioni del mister su chi far giocare a centrocampo fanno bene, perché non si sa mai chi scende in campo. Noi centrocampisti, in questo stile di gioco, siamo sempre pronti a dare un'opzione al compagno: sappiamo che se vinciamo i duelli a metà campo possiamo vincere la partita. Siamo forti a centrocampo, nell'uno contro uno, dobbiamo avere il coraggio e la responsabilità di giocare con e senza palla. La situazione dell'anno scorso era diversa: quest'anno si gioca per vincere, non per salvarsi, e questa cosa ci piace. Da quando sono qua sono aggressivo, prima non era cosi, ero diverso: giocavo più avanti e non avevo l'intensità che ho oggi; però mi piace e sento che ho fiducia a giocare in questo modo".