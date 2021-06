Notizie Udinese – L’ Udinese Calcio piange Loris Domissini

Dominissini morto all’ ospedale di San Vito al Tagliamento per le conseguenze del Covid. Nonostante si fosse negativizzato, non ce l'ha fatta

Udine. Loris Dominissini, 59 enne ex calciatore e allenatore dell’Udinese, è morto all’ ospedale di San Vito al Tagliamento per le conseguenze del Covid 19. Tenuto per molto tempo sotto controllo -è stato in ospedale per circa tre mesi- il suo quadro clinico si è ulteriormente aggravato ai primi di maggio. Nonostante si fosse negativizzato da tempo, venerdi non ce l ha fatta. Per questo era stato trasferito dalla terapia intensiva Covid dell’ospedale di Udine, città che gli ha dato i natali.

CARRIERA

Nato a Udine il 19 novembre 1961 e cresciuto nel settore giovanile dell' Udinese, esordisce in Serie A con i friulani il 31 dicembre 1983. Loris Dominissini, di ruolo centrocampista nel settore giovanile del club friulano ha vinto il campionato Primavera nel 1981, esordendo poi appena due anni dopo. In carriera ha poi giocato anche con Triestina, Pordenone, Messina, Pistoiese, Reggiana, Sevegliano e Pro Gorizia. A Reggio Emilia ha vissuto il suo periodo migliore: sette stagioni consecutive, dall’ 87 al 93, con doppia promozione dalla serie C alla A. Dopo alcune esperienze in Serie B e in Serie C, termina la carriera agonistica nel Como.

DA ALLENATORE

Inizia ad allenare le formazioni Juniores del Como e assume la guida della prima squadra nel corso della stagione 1999-2000. Ottenuta la salvezza grazie al decimo posto finale, nell'annata successiva guida la formazione lombarda al secondo posto finale, guadagnando la promozione in Serie B mentre all'Udinese è tornato da allenatore nel 98/99 e nel 2006, con al fianco Nestor Sensini. Ma la sua impresa più grande resta l’aver portato il Como — tra il 2000 e il 2002 — dalla C alla A, vincendo il campionato di serie B. È stato tecnico anche di Ascoli, Spezia, Pro Patria, Reggiana e Visé (in Belgio). Nel 2014 al Lumignacco, in Eccellenza friulana, l’ultima esperienza in panchina. Da tempo si era allontanato dal mondo del calcio, tornando a vivere a Udine, la sua città.