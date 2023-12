Udinese-Hellas Verona / Le probabili formazioni: Cioffi sorprende tutti

L'Udinese si prepara per la prossima sfida di campionato contro una squadra di grandissimo livello come l'Hellas Verona di Marco Baroni. Si parla di una sfida non semplice, ma con due squadre che hanno grandissima voglia di fare la differenza. Ecco tutte le ultime sulle formazioni che scenderanno in campo dal primo minuto di gioco.