Udinese-Spezia / Ecco le formazioni ufficiali: “tandem confermato”

C'era attesa per quello che sarebbe stato l'11 titolare di Cioffi. La società ha divulgato i nomi degli interpreti che scenderanno in campo

Questa squadra merita soltanto applausi scroscianti. I tifosi dell'Udinese non sapevano che cosa aspettarsi da questa stagione. Musso e De Paul avevano fatto i bagagli e si erano trasferiti altrove. Allo scadere della sessione estiva di mercato è arrivato Beto, un gigante portoghese di cui nessuno sapeva nulla. Anche Soppy era un mistero e Udogie si temeva che fosse troppo giovane. Persino su Marco Silvestri c'erano titubanze. Ciò che nessuno si sarebbe mai aspettato, invece, è stato l'esonero di Gotti. La tifoseria friulana era incredula e per un momento si è temuto il peggio. Gabriele Cioffi, invece, è stato bravissimo a salire sul treno in corsa. Si è rimboccato le maniche e ha plasmato l'Udinese in base al suo modo di vivere e di vedere il calcio. Questa squadra ha davvero convinto tutti. Peccato per i punti lasciati per strada. Oggi assisteremo all'ultimo match della stagione alla Dacia Arena. Success e Beto continuano a dare forfait. Insomma, ecco le formazioni ufficiali!

Il campionato non è ancora finito e la classifica parla chiaro. Adesso è arrivato il momento della matematica. L'Udinese è 12esima a quota 44 punti. L'obiettivo stagionale del club è quello di chiudere i giochi nella colonna sinistra del tabellone. Il Toro (decimo) si trova a soli 3 punti di distanza e scenderà in campo contro il Verona. Non sarà una partita facile per Juric ma non lo sarà nemmeno per Cioffi. Lo Spezia lotterà con il coltello tra i denti perché i liguri si trovano a soli 4 punti di distanza dai sardi rossoblù (terzultimi). Era da anni che la Serie A non era così competitiva. Non sappiamo ancora né chi retrocederà né chi andrà in Europa League né chi vincerà lo scudetto. Al momento, l'unica certezza è che le prime quattro andranno in Champions League. Ma non finisce qui. Avete sentito le ultimissime notizie su Cioffi? <<<